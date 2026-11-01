Современную французскую музыку невозможно представить без ZAZ. Её песни вернули интерес к жанру, который когда-то прославили Эдит Пиаф, Шарль Азнавур и Ив Монтан, доказав, что французская песня продолжает жить, меняться и находить слушателей по всему миру. Именно творчеству ZAZ посвящена концертная программа. В этот вечер прозвучат главные композиции певицы — Je veux, On ira, Comme ci, comme ça, Qué vendrá и другие. Их дополнят произведения, без которых невозможно представить музыкальную историю Франции: La Vie en Rose, Sous le Ciel de Paris, Les Champs-Élysées. Вместе они создадут музыкальный портрет страны, где джаз, шансон и мануш давно стали частью национальной культуры. Живое исполнение позволит по-новому услышать музыку, в которой свобода, искренность и лёгкость французской сцены соединяются с яркой энергетикой современных аранжировок. Этот концерт — возможность на один вечер оказаться во Франции, где каждая мелодия — маленькая история.