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  1. Ростов-на-Дону
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ночные грузчики

Электроспирт
Будённовский проспект, 37

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Альбом «ночные грузчики» вышел почти девять лет назад, и с тех пор всерьёз не обсуждалось планов на новые записи. Монтаж аттракционов ускоряется, реальность подкидывает всё новые жуткие сюжеты, но фокусироваться на них не было ни желания, ни мотивации. Тело, лежащее под землёй, проснётся по своим собственным часам, чтобы поведать свой сон о грядущем. За историю у группы был лишь один большой тур, в начале 2016 года — времени, по которому люди теперь много и со смаком ностальгируют. Поздней осенью коллектив прокатится от Владивостока до Калининграда, вспомнит лучшее из уже написанного и решит, какими будут новые песни. Двери – 19:00. Начало – 20:00.

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