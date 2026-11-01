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Что тебе поведают Чайковский, Вивальди и другие композиторы об осени?

Теплица.Бережно
улица Седова, 5

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Музыкальная лекция с живым инструментом. Что входит в стоимость: + музыкальная лекция от члена Союза композиторов России и «Посла музыки» русского музыкального общества Олеси Моисейченко + слушание живой музыки + депозит 1500 р на всё меню

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