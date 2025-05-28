Тематический ужин. Встреча в обновлённом, бесподобном пространстве «Капитонов Сад», где каждая деталь неслучайна, всё пропитано любовью и сделано с безупречным чувством стиля. На ужине речь пойдёт о живой легенде — Джорджио Армани, чьё имя сотрясает мир моды с 80-х годов прошлого столетия. Ему 91 год, а он по сей день создает свою безупречную одежду и выходит на подиум. Участники узнают, как мальчик из простой семьи стал одевать голливудских звёзд. Почему работа в мире моды была определена счастливым случаем. Каким врачом должен был стать Джорджио, и какая связь у Армани с Арменией. Спикер: Полина Касперович - сооснователь и автор проекта. Культограм, культуролог, член Евразийского художественного Союза. В стоимость включено: - Welcome-зона; - 3 подачи блюд в сопровождении тихих вин от шефа Владимира Капитонова; - Увлекательное погружение в мир моды и стиля; - Репортажная съёмка в стильных локациях «Капитонов сад». Культограм — современный лекторий, который проводит вдохновляющие встречи с экспертами в атмосферных местах города.