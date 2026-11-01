Встреча, на которой Ксения Пирогова расскажет о жизни и творчестве Тима Бёртона, предложит неожиданные трактовки его страшных сказок и откроет фильмы и личность культового режиссёра с новой стороны — одним словом, заглянет в то самое Зазеркалье. Чудаковатый парень со смешной причёской, мальчик, который предпочитал тусовкам одноклассников немые фильмы ужасов и голос Роберта Смита, ребёнок, родившийся неподалёку от кладбища и ничуть по этому поводу не переживавший — Тим Бёртон не понаслышке знает, что такое быть не таким, как все. Его персонажи — всегда изгои, чудики, городские сумасшедшие — те, кого невозможно разгадать с первого взгляда. Странные дети, отчаянно не желающие взрослеть. Возможно, именно поэтому фильмы Бёртона так любимы как детьми, так и взрослыми. Формат мероприятия: — Лекция (ведёт Ксения Пирогова). — Просмотр фильма «Сонная лощина — Обсуждение