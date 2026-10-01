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Стильный вечер с игристым «Анна Каренина»

Арка, Большая Садовая улица, 114А

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Роман о запретной любви, роковых решениях и женщине, которая бросила вызов своему времени. Можно ли осуждать женщину за то, что она выбрала любовь? «Анна Каренина» — больше, чем роман о запретном чувстве. Это история о страсти, свободе, общественных правилах и выборе, который меняет всё. Встречу, где разберут один из самых известных романов русской литературы и попробуют понять: кто же такая Анна — жертва обстоятельств или женщина, решившая жить по своим правилам? Что входит в стоимость билета: — Увлекательное путешествие в мир литературы; — Сет закусок от ресторана Лило; — Бокал игристого; — Стильная съёмка. Спикер: Полина Ларина. Деятель искусств, создатель клуба искусств Пароль, сооснователь культурных вечеров с винной дегустацией Истории в бокале.

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