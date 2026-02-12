Страсти, причуды и семейные тайны императорской семьи. Что скрывалось за стенами императорских дворцов? Как начинался день в царских покоях, чем увлекались Романовы и какие сокровища они хранили? На встрече ты узнаешь: • Странные привычки и ритуалы императорской семьи. • Тайны свадебных украшений Дома Романовых. • Где сегодня хранятся бесценные императорские драгоценности. Спикер: Мария Братолюбова Кандидат исторических наук Доцент ЮФУ, Автор экскурсионного проекта «Иду, куда хочу» В стоимость входит: увлекательное погружение в мир истории; основное блюдо; ﻿﻿десерт; ﻿﻿бокал вина или чай/кофе; ﻿﻿репортажная съёмка.