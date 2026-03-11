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Культура Средневековья

Асторис, Буденновский проспект, 49/97

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 6+
Еда

Про событие

Средневековье — удивительный период, который не имеет чёткого начала и конца. В разных концах света это совершенно разные даты. И, разумеется, проходило Средневековье везде по-своему, и далеко не всегда было суровым. Ты думаешь, что Средние века — это тысяча лет грязи, антисанитарии и мрачных замков, где сжигают ведьм? На встрече смоют грязь с лица Средневековья. Обсудят то, почему архитектура так взмывала в небеса, и почему люди забыли про объём и перспективу, почему синий цвет на витражах стоил дороже золота и считался ядом для дьявола и для чего на самом деле нужны горгульи. Пройдёшься по тёмным временам, и поразишься количеству светлых. Что входит в стоимость билета: — Погружение в историю; — Приветственные напитки; — Фоторепортаж во время мероприятия. Спикер: Полина Касперович — сооснователь и автор проекта "Культограм", культуролог, писатель, член Евразийского художественного Союза.

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