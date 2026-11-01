Заключительная встреча из цикла МХК. Абсолютно праздничная атмосфера тебя ждёт на встрече «История Рождества и Нового года» с Полиной Касперович. Узнаешь много удивительных фактов о том, как праздновали Новый год наши предки, откуда пришла традиция наряжать ёлку, и как отмечают любимый праздник в разных уголках мира. Узнаешь о самых удивительных новогодних традициях мира, о том, как праздновали наши предки, почему у нас два Новых года и какой год в России продлился всего 4 месяца. Также спикер Полина Касперович расскажет о том, кто и когда придумал наряжать ёлку, какими были первые елочные игрушки и, конечно, поговорят о том, как появились вареники с сюрпризами. Что входит в стоимость билета: — Погружение в историю Нового года; — Приветственные напитки; — Фоторепортаж во время мероприятия. Спикер: Полина Касперович Сооснователь и автор проекта "Культограм", культуролог, писатель, член Евразийского художественного Союза.