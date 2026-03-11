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Атмосферный гастро-ужин. Густав Климт

Капитонов сад, 2-я Праздничная улица, 72/3

Начало:

Завершение:

6400₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Гастроужин и искусство, которым хочется любоваться бесконечно. В этот вечер встреча за красивым столом, чтобы поговорить о Густаве Климте, насладиться авторской кухней и провести время в приятной компании. Если описать творчество Густава Климта в трёх словах, то это — женщины, золото и любовь. Его картины восхваляют красоту женского тела, окутывая её золотом и яркими красками. Именно эти образы сделали Климта всемирно известным и популярным даже сегодня. Что входит в стоимость билета — увлекательное погружение в жизнь и творчество Густава Климта; — три подачи изысканных блюд и закуски; — сопровождение тихих вин; — репортажная фотосъёмка в самой живописной локация города. Спикер: Александра Иванкова — культуролог, член Евразийского художественного Союза, заведующая Отделом искусств Донской публичной библиотеки.

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