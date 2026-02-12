Десять сезонов, шесть героев, Нью-Йорк и кофейня, ставшая почти вторым домом. Central Perk в «Друзьях» — гораздо больше, чем просто место действия: именно здесь герои встречаются после работы, обсуждают отношения, делятся новостями, спорят, мирятся и просто проводят время вместе. Чашка кофе становится постоянным спутником их разговоров и частью той самой атмосферы сериала, за которую его продолжают любить спустя десятилетия. На лекции поговорят о феномене «Друзей», его героях, юморе и той особой модели дружбы, которую сериал превратил в один из самых узнаваемых образов поп-культуры. Вспомнят любимые эпизоды, детали и моменты, благодаря которым история Рэйчел, Росса, Моники, Чендлера, Джоуи и Фиби остаётся близкой новым поколениям зрителей. А дополнит встречу дегустация кофе, позволяющая хотя бы на один вечер почувствовать себя гостем той самой кофейни, где начинались и заканчивались многие истории героев. Идеально для тех, кто знает, что хороший разговор становится ещё лучше за чашкой кофе, а настоящие друзья всегда найдут для тебя место на диване. Кофе, представленный на дегустацию: Brazil Danilo Barbosa Ethiopia Adola Kenya Mtaro Автор лекции историк, журналист и киновед Кристина Томилова. Дегустацию кофе в ретро-стилистике проведёт Лия Трудова — тренер-бариста, амбассадор Чебоко и шеф-бариста Yankee Sierra. Программа вечера: 19:00-19:30 — Сбор гостей, розыгрыш подарков, фотосъёмка 19:30-21:30 — Лекция, дегустация кофе, вопросы и ответы