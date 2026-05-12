Холодные вечера созданы для горячего чая, вкусной еды и любимого кино. Резидент «Брекфастерия» запускает серию уютных кинопоказов на проекторе. О фильме: После принятия образа аватара солдат Джейк Салли становится предводителем народа на'ви и берёт на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли. Теперь ему есть за кого бороться — с Джейком его прекрасная возлюбленная Нейтири. Когда на Пандору возвращаются до зубов вооруженные земляне, Джейк готов дать им отпор.