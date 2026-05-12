Аватар: Путь воды
Новая Провинция, Брекфастерия, проспект Маршала Жукова, 35/8
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Про событие
Холодные вечера созданы для горячего чая, вкусной еды и любимого кино. Резидент «Брекфастерия» запускает серию уютных кинопоказов на проекторе. О фильме: После принятия образа аватара солдат Джейк Салли становится предводителем народа на'ви и берёт на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли. Теперь ему есть за кого бороться — с Джейком его прекрасная возлюбленная Нейтири. Когда на Пандору возвращаются до зубов вооруженные земляне, Джейк готов дать им отпор.
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