Фильм представит и обсудит со зрителями Валерия Телицына — маркетолог, преподаватель, специалист в области медиакоммуникаций и мультимедийных технологий. «Дневник Бриджит Джонс» — история о том, как непросто соответствовать собственным ожиданиям и как важно научиться принимать себя. Режиссёр Шэрон Магуайр создала одну из самых узнаваемых романтических комедий 2000-х, в которой романтические перипетии соседствуют с тонким юмором, неловкими ситуациями и честным взглядом на повседневную жизнь. Бриджит пытается стать лучшей версией себя, разобраться в отношениях и наконец обрести личное счастье, но раз за разом обнаруживает, что жизнь не слишком-то стремится следовать её планам. Образ героини в исполнении Рене Зеллвегер давно стал культовым, а её экранный дуэт с Хью Грантом и Колином Фёртом подарил зрителям любовный треугольник, за которым хочется наблюдать снова и снова. Картину покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.