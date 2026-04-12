Формат — интеллектуальный стендап: много любопытных фактов, неожиданных связей и юмора вместо привычной лекции. Мы привыкли разделять: наука — это факты и доказательства, искусство — вдохновение и чувства. Но стоит присмотреться к картинам внимательнее, и оказывается, что между ними гораздо больше общего. Почему Мона Лиза выглядит именно так? Что произошло с небом на картинах 1816 года? Как Менделеев помог Куинджи с красками? И как химический анализ помогает определить, настоящая перед нами картина или искусная подделка? Что входит в стоимость билета: — Интеллектуальный стендап; — Приветственные напитки (бокал игристого/лимонад); — Лёгкие угощения; — Фоторепортаж во время мероприятия. Спикер: Михаил Каптюг Химик, популяризатор науки и здравого смысла в проекте Sciencely.