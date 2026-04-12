Стендап и Джаз
Московская улица, 57
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Завершение:
1200₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Стендап и Джаз — идеальное сочетание двух жанров. Искренний, откровенный стендап и яркий, мелодичный джаз. Что может быть лучше для вечера пятницы? Участники юмористических ТВ и интернет проектов в компании с профессиональными джазовыми артистами создадут прекрасную атмосферу праздника. На сцене: Алексей Денисюк (участник шоу "STAND UP" на ТНТ) Виктор Зинченко Владимир Сычев (участник шоу "STAND UP" на ТНТ) Вокал: Вереева Анастасия Саксофон: Гриднев Евгений
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