Стендап и Джаз — идеальное сочетание двух жанров. Искренний, откровенный стендап и яркий, мелодичный джаз. Что может быть лучше для вечера пятницы? Участники юмористических ТВ и интернет проектов в компании с профессиональными джазовыми артистами создадут прекрасную атмосферу праздника. На сцене: Алексей Денисюк (участник шоу "STAND UP" на ТНТ) Виктор Зинченко Владимир Сычев (участник шоу "STAND UP" на ТНТ) Вокал: Вереева Анастасия Саксофон: Гриднев Евгений