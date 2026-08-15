Макс Евдокимов
Пирс, Береговая улица, 16А
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 6000₽
Возраст 18+
Стендап
Еда
Про событие
Участник проектов Stand Up на ТНТ, Labelcom и OUTSIDE STAND UP, автор сольного концерта «Селеба» и комик, который умеет превращать обычные жизненные ситуации в истории, над которыми смеётся весь зал. Тебя ждут: актуальный и жизненный юмор; яркая импровизация; шутки, в которых каждый узнает себя; атмосфера настоящего стендапа и море хорошего настроения.
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