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Гамлет Кароян

Stand Up RnD City
Московская улица, 57

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Сольный стендап концерт участника шоу «StandUp» на ТНТ — Гамлета Карояна. Формат заведения не предусматривает ресторанную посадку, а также бронирование определённых мест. Столы рассчитаны на 5 персон. Если вас трое или меньше, к вам за стол подсадят других гостей. 28 января в 19:30 и 21:30

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