Возраст 18+
Стендап
Про событие
Сольный стендап концерт участника шоу «StandUp» на ТНТ — Гамлета Карояна. Формат заведения не предусматривает ресторанную посадку, а также бронирование определённых мест. Столы рассчитаны на 5 персон. Если вас трое или меньше, к вам за стол подсадят других гостей. 28 января в 19:30 и 21:30
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