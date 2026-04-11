Сольный стендап концерт участника шоу «StandUp» на ТНТ — Гамлета Карояна. Формат заведения не предусматривает ресторанную посадку, а также бронирование определённых мест. Столы рассчитаны на 5 персон. Если вас трое или меньше, к вам за стол подсадят других гостей. 28 января в 19:30 и 21:30