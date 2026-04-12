Моноспектакль, где главная героиня — Амалик, бакинская женщина, переехавшая в Россию. Героиня вспоминает о своём детстве в деревне, о том как выходила замуж, ностальгирует по юности, затем созванивается с невесткой и жалуется мужу, как ей не повезло с невесткой Сюсиком. Обращается к зрителям, типа это её соседи и узнаёт, а как было у них. Затем, опять сплетничает с мужем. Под конец спектакля героиня задаёт философский вопрос мужу «А что такое Родина?» и затем начинает рассуждать... Актриса и сценарист Амалия Гридина рассказывает, что весь спектакль основан на воспоминаниях и рассказах её бабушки, которая была юморной женщиной. Комедия драма с элементами импровизации с залом.