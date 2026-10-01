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Камиль Зулфугаров

Пересвет Арена, Целиноградская улица, 3

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 3600₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Камиль — стендап-комик, резидент «Стендап ТНТ», участник проектов «Labelcom», «Outside Stand Up», дважды финалист «Big Money Mic» и участник различных юмористических программ ТНТ. На своем концерте Камиль расскажет про менталитет ростовчан, детство, отношения с девушками. Он умеет сделать даже простую мысль смешной, и при этом остаться собой. 28 октября в 17:00 и 20:00

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