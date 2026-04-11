Ваня Усович всегда тщательно контролировал уровень своей медийности, крайне редко появляясь в публичном поле. Комик делал упор только на значимые в карьере инфоповоды. Именно такими и стали два его концерта: «Ещё один день» и «40 лет максимум», которые собрали уже десятки миллионов просмотров. Не отступил от своих принципов Ваня и в этот раз, на время исчезнув из медиапространства. И только после творческой паузы комик решил отправиться в тур со своим третьим стендап-концертом.