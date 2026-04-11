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  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Ваня Усович

Экспресс, улица Закруткина, 67А

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 5000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Ваня Усович всегда тщательно контролировал уровень своей медийности, крайне редко появляясь в публичном поле. Комик делал упор только на значимые в карьере инфоповоды. Именно такими и стали два его концерта: «Ещё один день» и «40 лет максимум», которые собрали уже десятки миллионов просмотров. Не отступил от своих принципов Ваня и в этот раз, на время исчезнув из медиапространства. И только после творческой паузы комик решил отправиться в тур со своим третьим стендап-концертом.

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