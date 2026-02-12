Евгенич не любит, когда воскресный вечер уходит на тоску по понедельнику. Поэтому зовёт к себе: садись за общий стол на 20 человек, и пусть неделя подождёт. Билет 1 000р. с человека: место за большим столом в общем зале. Салаты, закуски, горячее и компот уже в цене. Меню каждое воскресенье новое: может быть, голубцы, может, оливье, а может, печёночный торт. Захочется добавки, закажешь отдельно. Ведущий начинает программу прямо за столом, потом подключает соседние столы, и зал превращается в уютное хоровое караоке. Шумят как раньше, только без соседей. Сидят до закрытия. Мест всего 20, стол не резиновый. Брать можно сразу на всю компанию. Билет можно один раз перенести на другое воскресенье. Что ждёт в меню ужина: — Цыплёнок тапака — Драники со сметаной — Фаршированные яйца «По-столичному» — Компот