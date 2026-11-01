Киноразбор «Общество мёртвых поэтов»
Береговая улица, 12с1
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
«Общество мёртвых поэтов» — культовая драма о взрослении, свободе выбора и поиске собственного пути, в которой Робин Уильямс сыграл одну из своих самых известных ролей. Картина была удостоена премии «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Ведущая — Ольга Бабаленко. Разберут центральную идею картины, конфликт свободы и традиций, литературные отсылки, тайное «Общество мёртвых поэтов» и другие важные темы. Встреча пройдёт в формате киноразбора с обсуждением фильма и обменом мнениями.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи