«Общество мёртвых поэтов» — культовая драма о взрослении, свободе выбора и поиске собственного пути, в которой Робин Уильямс сыграл одну из своих самых известных ролей. Картина была удостоена премии «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Ведущая — Ольга Бабаленко. Разберут центральную идею картины, конфликт свободы и традиций, литературные отсылки, тайное «Общество мёртвых поэтов» и другие важные темы. Встреча пройдёт в формате киноразбора с обсуждением фильма и обменом мнениями.