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Киноразбор «Общество мёртвых поэтов»

Степь
Береговая улица, 12с1

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

«Общество мёртвых поэтов» — культовая драма о взрослении, свободе выбора и поиске собственного пути, в которой Робин Уильямс сыграл одну из своих самых известных ролей. Картина была удостоена премии «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Ведущая — Ольга Бабаленко. Разберут центральную идею картины, конфликт свободы и традиций, литературные отсылки, тайное «Общество мёртвых поэтов» и другие важные темы. Встреча пройдёт в формате киноразбора с обсуждением фильма и обменом мнениями.

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