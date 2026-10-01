Музыкальный ужин. Лекция + концерт В программе — песни легендарных исполнителей прошлого века и звезд наших дней. Прозвучат знаменитые композиции Джо Дассена, Патрисии Каас, Заз, Шарля Азнавура, Эдит Пиаф и многих других. Sofia Rossa, спикер и певица с уникальным тембром, лауреат международных конкурсов, исполнит известные песни и поведает увлекательные истории их создания. За фортепиано — яркая пианистка Ангелина Келешян, солистка джазового оркестра им. Кима Назаретова. На лекции-концерте ты: — узнаешь, как уличная парижская певица стала мировой звездой; — удивитесь происхождению "самой французской песни"; — поймёшь, почему французские композиции были и остаются источником вдохновения для многих музыкантов. Погрузишься в изысканный мир французской музыки. Что входит в стоимость билета: — концерт и увлекательное погружение в историю музыки; — основное блюдо; — десерт; — бокал вина или чай/кофе; — репортажная съёмка.