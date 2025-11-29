Бонд с кнопкой
проспект Шолохова, 270/1
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от 2000₽ до 6000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
«Бонд с кнопкой» — мультижанровая и мультинструментальная группа, основанная в 2017 году в городе Нефтекамске. Играет в жанре инди-фолк. Их трек «Кухни» вошел в чарты всех музыкальных стримингов.
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