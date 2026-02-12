«Банши Инишерина» — трагикомедия Мартина Макдонаха о внезапном разрыве многолетней дружбы, в которой Колин Фаррелл и Брендан Глисон сыграли свои, пожалуй, самые пронзительные роли. Картина получила девять номинаций на «Оскар», а также стала лауреатом «Золотого глобуса» за лучший фильм и лучший сценарий. Встречу проводит Ростовский-на-Дону филиал ВГИК, ведущая — Аксинья Коваленко. Разберут центральную идею картины, конфликт дружбы и гордыни, аллегорию гражданской войны, образ острова как ловушки и другие важные темы. Встреча пройдёт в формате киноразбора с обсуждением фильма и обменом мнениями.