Холодные вечера созданы для горячего чая, вкусной еды и любимого кино. Резидент «Брекфастерия» запускает серию уютных кинопоказов на проекторе. О фильме: Бывший морпех Джейк Салли прикован к инвалидному креслу. Несмотря на немощное тело, Джейк в душе по-прежнему остаётся воином. Он получает задание совершить путешествие в несколько световых лет к базе землян на планете Пандора, где корпорации добывают редкий минерал, имеющий огромное значение для выхода Земли из энергетического кризиса.