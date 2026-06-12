Есть фильмы, без которых невозможно представить новогодние праздники. «Один дома» — любимая рождественская комедия, которая каждый раз возвращает в атмосферу детства, веселья и праздничного настроения. Специальный кинопоказ культовой истории о маленьком Кевине Маккаллистере, чьи рождественские каникулы превращаются в настоящее приключение. В предпраздничной суете семья случайно оставляет восьмилетнего Кевина одного дома, отправившись в Париж. Поначалу мальчик наслаждается долгожданной свободой, но вскоре ему приходится защищать свой дом от двух грабителей. Вооружившись смекалкой и фантазией, Кевин готовит для незваных гостей множество хитроумных ловушек. В зале представлены: Вип-зона со столиками для тех, кто любит уют и особый подход. Партер — центр зрительского внимания. Амфитеатр — идеальное место для полного погружения в атмосферу.