На вечере поговорят о скандально-известном модельере Джанни Версаче. Где он ещё ребёнком черпал вдохновение, как создавал костюмы для театра Ла Скала, о конкуренции с Armani, супермоделях и платье для принцессы Дианы. Конечно, вспомнят трагичную смерть модельера и обсудят настоящее дома, которым руководит сестра Джанни — Донателла. В стоимость включено: — увлекательное путешествие в мир моды; — приветственный бокал; — сет закусок; — репортажная фотосъёмка. Спикер: Полина Касперович — сооснователь и автор проекта «Культограм», культуролог, писатель, член Евразийского художественного Союза.