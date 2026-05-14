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Культограм: Версаче

Арка, Большая Садовая улица, 114А

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 6+
Еда

Про событие

На вечере поговорят о скандально-известном модельере Джанни Версаче. Где он ещё ребёнком черпал вдохновение, как создавал костюмы для театра Ла Скала, о конкуренции с Armani, супермоделях и платье для принцессы Дианы. Конечно, вспомнят трагичную смерть модельера и обсудят настоящее дома, которым руководит сестра Джанни — Донателла. В стоимость включено: — увлекательное путешествие в мир моды; — приветственный бокал; — сет закусок; — репортажная фотосъёмка. Спикер: Полина Касперович — сооснователь и автор проекта «Культограм», культуролог, писатель, член Евразийского художественного Союза.

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