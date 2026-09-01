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  1. Ростов-на-Дону
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Тринадцать карат

Кроп Арена
проспект Шолохова, 270/1

Начало:

Завершение:

от 2200₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Биографический сторителлинг в их релизах в сочетании с мощными гитарными и барабанными партиями, а также неповторимым вокалом в симбиозе создают солд-аут во всех городах. Каждое их выступление — это баланс безумия, визуальных эффектов, драйва и фирменного шоу, которое остаётся в памяти зрителя на всю жизнь.

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Комментарии

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Ирина
26 ноября 2024, 17:31

Отдам билет на концерт 13 карат, т.к. заболела и не смогу пойти(

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Liza Libe
27 ноября 2024, 02:31

Ирина, здравствуйте, я заберу 👍🏻

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