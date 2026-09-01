Тринадцать карат
проспект Шолохова, 270/1
Начало:
Завершение:
от 2200₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Биографический сторителлинг в их релизах в сочетании с мощными гитарными и барабанными партиями, а также неповторимым вокалом в симбиозе создают солд-аут во всех городах. Каждое их выступление — это баланс безумия, визуальных эффектов, драйва и фирменного шоу, которое остаётся в памяти зрителя на всю жизнь.
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Отдам билет на концерт 13 карат, т.к. заболела и не смогу пойти(