Биографический сторителлинг в их релизах в сочетании с мощными гитарными и барабанными партиями, а также неповторимым вокалом в симбиозе создают солд-аут во всех городах. Каждое их выступление — это баланс безумия, визуальных эффектов, драйва и фирменного шоу, которое остаётся в памяти зрителя на всю жизнь.