Кто на самом деле создаёт шедевр? Очевидно, что художник! Но в профильных исследованиях есть и другое мнение: «Критика — зона бессмертия произведения искусства». Художник создаёт работу. Но её судьбу создают институции. Куратор решает, что увидят и запомнят. Аукцион превращает репутацию в публичную цену. Галерист управляет доступом и дефицитом. Коллекционер закрепляет престиж. Критик даёт язык признания. Наследники и фонды охраняют посмертную репутацию. В этой системе гения живописи можно попросту «создать». Новое арт-расследование предлагает всем участникам ознакомиться с особенностями современных арт-институций и ответить на главные вопросы: неужели всегда так было? Неужели всегда так будет? А может, институции просто блефуют, а на самом деле не имеют настоящей власти? Спикер мероприятия — Алексей Николаев, искусствовед, выпускник Академии Художеств, создатель авторских лекций об искусстве, чьи лекции неизменно пользуются огромной популярностью. Его глубокие знания, увлечённость своим делом и талант рассказчика делают каждое выступление настоящим событием.