Хоррор как жанр кино берёт начало в 1896 году, когда был снят первый в истории фильм ужасов. С тех пор прошло более ста лет, и всё это время зрители неизменно платят деньги и ходят в кинотеатры, чтобы испытать страх. Менялись эпохи, менялся и этот страх, принимая новые и все более неожиданные обличия — от бледных вампиров до огромных резиновых кукол, от психопатов в хэллоуинских костюмах до добропорядочных соседей с обманчиво тёплой улыбкой... На своей новой лекции Ксения Пирогова расскажет, как начинался, развивался и менялся хоррор, проанализирует главные шедевры жанра из разных десятилетий и предложит несколько вариантов ответа на вечный вопрос: почему мы так любим бояться? Ксения Пирогова — сценарист, писатель, преподаватель ростовского филиала ВГИК.