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Эволюция страха: история хоррора от начала кино до наших дней

Горизонт Cinema&Emotion
проспект Михаила Нагибина, 32Д/2

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+

Про событие

Хоррор как жанр кино берёт начало в 1896 году, когда был снят первый в истории фильм ужасов. С тех пор прошло более ста лет, и всё это время зрители неизменно платят деньги и ходят в кинотеатры, чтобы испытать страх. Менялись эпохи, менялся и этот страх, принимая новые и все более неожиданные обличия — от бледных вампиров до огромных резиновых кукол, от психопатов в хэллоуинских костюмах до добропорядочных соседей с обманчиво тёплой улыбкой... На своей новой лекции Ксения Пирогова расскажет, как начинался, развивался и менялся хоррор, проанализирует главные шедевры жанра из разных десятилетий и предложит несколько вариантов ответа на вечный вопрос: почему мы так любим бояться? Ксения Пирогова — сценарист, писатель, преподаватель ростовского филиала ВГИК.

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