«Саранские абьюзеры женских сердец представят душераздирающие истории на большом сольном концерте. Море слёз, воспоминания о первой любви и, конечно, танцы — этот вечер согреет тебя», — обещают музыканты. Анонсировав треки ещё в конце 2025 года, звёзды рингтон-панка — именно так называют динамичную и драйвовую поп-музыку с гитарами и лирическими текстами участники коллектива — провели практически все первые месяцы года на студии, записывая свои хиты.