ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Видеокассета твоих родителей

Клуб Немец Перец Колбаса, Московская улица, 48А

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2200₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

«Саранские абьюзеры женских сердец представят душераздирающие истории на большом сольном концерте. Море слёз, воспоминания о первой любви и, конечно, танцы — этот вечер согреет тебя», — обещают музыканты. Анонсировав треки ещё в конце 2025 года, звёзды рингтон-панка — именно так называют динамичную и драйвовую поп-музыку с гитарами и лирическими текстами участники коллектива — провели практически все первые месяцы года на студии, записывая свои хиты.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ДМЦ
ДМЦ

от 1600₽

Шоу виртуозов. Симфонический оркестр Майкла Джексона
Шоу виртуозов. Симфонический оркестр Майкла Джексона

от 2000₽

Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»
Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»

от 2000₽

Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»
Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»

от 1000₽

Культограм: Музыка в кино
Культограм: Музыка в кино

3200₽

Культограм: Музыка кино
Культограм: Музыка кино

3200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста