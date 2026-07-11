Песни, в которых слышно больше, чем написано. Музыка, под которую легко дышать. В этот вечер прозвучит всё главное — и новое, и то, что уже давно откликается внутри. Это будет концерт, где нежность встречает силу, а ноябрь становится чуть тише. И чуть ближе.