Папин Олимпос
Кроп Арена, улица 14-я Линия, 84
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 6000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Новый альбом + концерт под открытым небом + тёплое время года — идеальный сценарий летнего вечера. А если добавить к этому «Официантка», «Тёмно-оранжевый закат», «Искренность» и все твои любимые треки, то получится самый вайбовый лайв сезона.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи