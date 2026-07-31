Новый альбом + концерт под открытым небом + тёплое время года — идеальный сценарий летнего вечера. А если добавить к этому «Официантка», «Тёмно-оранжевый закат», «Искренность» и все твои любимые треки, то получится самый вайбовый лайв сезона.