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Электрослабость

Родня Space, Красноармейская улица, 33

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от 2000₽ до 5000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Весёлая музыкальная группа из Санкт-Петербурга, которая сочетает в себе танцевальную музыку и тексты, от которых невозможно перестать хохотать. Олений Пенис, Терентий, Лидия, Леонид и многие другие хиты в исполнении неповторимых мастеров сатиры и юмора.

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