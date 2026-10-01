Весёлая музыкальная группа из Санкт-Петербурга, которая сочетает в себе танцевальную музыку и тексты, от которых невозможно перестать хохотать. Олений Пенис, Терентий, Лидия, Леонид и многие другие хиты в исполнении неповторимых мастеров сатиры и юмора.