Электрослабость
Родня Space, Красноармейская улица, 33
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от 2000₽ до 5000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Весёлая музыкальная группа из Санкт-Петербурга, которая сочетает в себе танцевальную музыку и тексты, от которых невозможно перестать хохотать. Олений Пенис, Терентий, Лидия, Леонид и многие другие хиты в исполнении неповторимых мастеров сатиры и юмора.
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