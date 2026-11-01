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Сериалы мира при свечах с АСО-оркестром

ДК Ростсельмаш, проспект Сельмаш, 3

Начало:

Завершение:

от 2300₽ до 2900₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Вместе с неподражаемой певицей Akvatoriya, обладательницей престижной награды за самые яркие подводки к мировым саундтрекам, ты окунёшься в мир своих воспоминаний и светлых иллюзий. Саундтреки из сериалов — это не просто музыка, это целые вселенные, полные драмы, страсти и незабываемых эмоций. Тебя ждут незабываемые мелодии из сериалов, которые покорили мир: «Сумерки», «Великолепный век» (Турция), «Постучись в мою дверь» (Турция), «Игра в кальмара», «Отчаянные домохозяйки», «Дикий ангел», «Элен и ребята», «Семейка Адамс», «Спасатели Малибу», «Друзья», «Секс в большом городе», «Ведьмак», «Игра престолов», «Клон» (включая легендарный саундтрек от Стинга), «Гарри Поттер», «Пираты Карибского моря», «Бригада (Россия)» Под чарующее сияние свечей, в окружении виртуозного звучания АСО-оркестра, ты испытаешь истинное волшебство кино. Это шоу, которое завораживает, погружает в атмосферу любимых историй и остаётся в сердце навсегда.

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