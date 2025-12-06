Grad!ent
Родня, Красноармейская улица, 33
Начало:
Завершение:
от 1600₽ до 5000₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Концерт Grad!ent с живым звуком, где прозвучат все лучшие песни. Grad!ent — это российский инди-исполнитель Александр Зоткин, создающий музыку в жанрах поп и альтернатива.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи