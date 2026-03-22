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Новосибирск неформально-атмосферный

Уточнит организатор

Начало:

Завершение:

4720₽
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Эта экскурсия не об истории и архитектуре. Она подойдет тем, кто уже знаком с историей города и его знаковыми местами, но хотел бы увидеть чуть больше. Ты увидишь стрит-арт: муралы, малые скульптуры и атмосферные места города. Атмосферные местечки, забавные и просто интересные скульптуры и памятники, уютные и вкусные рестораны, этно-кофейня, дом шоколада с историей и шоколад в стиле ЗОЖ. Экскурсия идеальна для тех, кто любит искусство и творчество в разных проявлениях. Подойдёт она и тем, кого больше интересует жизнь города сегодня, чем в прошлом.

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