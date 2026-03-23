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Подземные маршруты Новосибирска: история и тайны метро

Точное место встречи ты узнаешь после внесения предоплаты.

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4000₽
Возраст 12+

Про событие

Экскурсия по станциям метро, на которой ты встретишь северных оленей, алтайские петроглифы, сможешь рассмотреть витражи и мозаики, а также заглянешь на железнодорожный вокзал. Каждая станция новосибирского метро имеет уникальный дизайн — он отражает культурные и исторические особенности региона. Ты посетишь: — «Площадь Ленина». Она оформлена в строгом классическом стиле и отделана мрамором и гранитом. — «Речной вокзал», украшенный мозаиками с изображением сибирских рек и природы. Здесь расположено 10 ярких витражей — каждый посвящён одному крупному сибирскому городу. — «Сибирскую» — самую глубокую станцию Новосибирского метрополитена. Она отделана светлым мрамором и декорирована мозаичными панно во флорентийском стиле. Здесь можно долго и с интересом разглядывать сибирские сюжеты. — Новосибирский железнодорожный вокзал — один из крупнейших транспортных узлов Сибири, расположенный в здании в стиле сталинского ампира. Организационные детали: — Проезд в метро оплачивается дополнительно. — Обрати внимание: экскурсия не проводится в часы пик. — Начало экскурсии у станции метро «Площадь Ленина». Точное место встречи ты узнаешь после внесения предоплаты. Продолжительность: 2 часа. Удобную дату и время ты можешь выбрать при покупке билета.

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