Это больше, чем обычный концерт: музыка, свет и визуальные эффекты объединятся, чтобы полностью погрузить тебя в атмосферу любимых историй и кинематографических миров. В программе прозвучат произведения Ханса Циммера, Рамина Джавади, Джона Уильямса, Людовико Эйнауди, Антонио Вивальди, Астора Пьяццоллы, Майкла Джексона и других известных композиторов. Тебя ждёт: – живое исполнение квартета; – музыка из мировых хитов («Интерстеллар», «Игра престолов», «Гарри Поттер», «Пираты Карибского моря», «Начало» и не только); – световые и визуальные эффекты. 28 ноября концерт пройдёт в 18:00 и 20:00. Удобное время можно выбрать на сайте при покупке билета.