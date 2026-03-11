ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Эврика

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ на разных языках с русскими субтитрами. О фильме: Суровые законы фронтира сменяются ледяным безмолвием резервации, где женщина-патрульная несёт ночную службу среди разрухи. Привычные мифы разбиваются о тягостную реальность — мир коренных жителей давно лишён спасительных иллюзий. Мистическое перерождение разрывает границы времени и переносит действие в чащу тропических джунглей. Среди древних духов и жажды наживы историческая травма целого континента обретает масштаб вечного «сна наяву».

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Над вечным покоем
Над вечным покоем
по подписке
Киноночь хорроров
Киноночь хорроров
по подписке
Пикассо в Париже
Пикассо в Париже
по подписке
Тициан. Последний шедевр
Тициан. Последний шедевр
по подписке
Пуэнт-Курт
Пуэнт-Курт
по подписке
Путешествие к берегу
Путешествие к берегу

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи