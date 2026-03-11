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Спецпоказ на разных языках с русскими субтитрами. О фильме: Суровые законы фронтира сменяются ледяным безмолвием резервации, где женщина-патрульная несёт ночную службу среди разрухи. Привычные мифы разбиваются о тягостную реальность — мир коренных жителей давно лишён спасительных иллюзий. Мистическое перерождение разрывает границы времени и переносит действие в чащу тропических джунглей. Среди древних духов и жажды наживы историческая травма целого континента обретает масштаб вечного «сна наяву».
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