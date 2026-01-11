Спецпоказ на итальянском языке с русскими субтитрами из программы фестиваля The Art Film Festival 2026. О фильме: Спустя 450 лет после смерти Тициана фильм исследует финал жизни великого мастера. На фоне опустошительной чумы 1576 года в Венеции, унёсшей его любимого сына, почти 90-летний художник ведёт отчаянную борьбу со временем, страхом и угасанием. Лента раскрывает тайны его последних шедевров, созданных не только кистью, но и пальцами. Это история о рождении революционного стиля, предвосхитившего импрессионизм, где человек и искусство сливаются воедино. Показ откроет кандидат культурологии, доцент кафедры изобразительного искусства НГПУ Марина Грушицкая.