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Тициан. Последний шедевр

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ на итальянском языке с русскими субтитрами из программы фестиваля The Art Film Festival 2026. О фильме: Спустя 450 лет после смерти Тициана фильм исследует финал жизни великого мастера. На фоне опустошительной чумы 1576 года в Венеции, унёсшей его любимого сына, почти 90-летний художник ведёт отчаянную борьбу со временем, страхом и угасанием. Лента раскрывает тайны его последних шедевров, созданных не только кистью, но и пальцами. Это история о рождении революционного стиля, предвосхитившего импрессионизм, где человек и искусство сливаются воедино. Показ откроет кандидат культурологии, доцент кафедры изобразительного искусства НГПУ Марина Грушицкая.

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