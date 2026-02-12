Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами. О фильме: Амбициозный медиамагнат приобретает убыточную ежедневную газету и нанимает дерзкого редактора из конкурирующего издания. Вместо скучных репортажей они делают ставку на скандалы, сплетни и провокационные заголовки. Отказ от старых правил журналистики обещает за год перевернуть рынок. Стремительный взлёт тиражей превращает вчерашних аутсайдеров в законодателей массовых вкусов. Однако в лихорадочной гонке за сенсациями стираются последние нравственные границы. Создатели новой прессы сами становятся заложниками безжалостной машины громких новостей.