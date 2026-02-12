Спецпоказ и обсуждение фильма. О фильме: Две подруги-актрисы бродят по узким улочкам древнего священного города в праздничную ночь. В это же время на далёком побережье музыканты готовят загадочное ночное представление. Судьба постепенно сводит непохожих странников на борту одинокого корабля. Плывя по тихой реке, путешественники по очереди делятся сокровенными воспоминаниями. Окружающий мир словно замирает, прислушиваясь к странным голосам. В мерном течении ночи начинает звучать таинственная музыка невидимых духов. После сеанса к зрителям по видеосвязи подключится продюсер фильма Юлия Витязева — вместе с ней ты обсудишь увиденное.