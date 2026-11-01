Спецпоказ и обсуждение фильма с режиссёром Тимофеем Анисимовым. О фильме: Юная героиня сбегает на суровый север в надежде отыскать пропавшего отца. Её случайным попутчиком становится местный парень, который пытается убежать от самого себя. Он обещает указать дорогу к ответам, умалчивая об истинной цене этой помощи. Путь через стылые просторы превращается в мучительное погружение в прошлое. Дорога обнажает незаживающие душевные травмы и вынуждает беглецов взглянуть в лицо собственным страхам.