Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами и розыгрыш книги «Избранные страницы американской поэзии», в которой ты найдёшь поэтические отголоски тех стихов, что прозвучат с экрана. О фильме: Жизнь скромного водителя рейсового автобуса подчинена незыблемому распорядку будней. За привычным маршрутом и монотонными беседами пассажиров скрывается тонкое поэтическое зрение: мужчина втайне записывает стихи в заветную тетрадь. Окружающая действительность становится для него источником тихого вдохновения. Тёплый домашний уют и мечтательная чуткость возлюбленной оберегают хрупкую гармонию его замкнутого мира. Случайная утрата единственного черновика ставит под удар внутренний покой, обращая созидание в акт чистого смирения.