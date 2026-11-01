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Патерсон

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами и розыгрыш книги «Избранные страницы американской поэзии», в которой ты найдёшь поэтические отголоски тех стихов, что прозвучат с экрана. О фильме: Жизнь скромного водителя рейсового автобуса подчинена незыблемому распорядку будней. За привычным маршрутом и монотонными беседами пассажиров скрывается тонкое поэтическое зрение: мужчина втайне записывает стихи в заветную тетрадь. Окружающая действительность становится для него источником тихого вдохновения. Тёплый домашний уют и мечтательная чуткость возлюбленной оберегают хрупкую гармонию его замкнутого мира. Случайная утрата единственного черновика ставит под удар внутренний покой, обращая созидание в акт чистого смирения.

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