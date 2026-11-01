Спецпоказ документального фильма с русскими субтитрами. О фильме: За месяц до отправки в тюрьму скандальная предпринимательница Элизабет Холмс пускает съёмочную группу в своё жилище. Попытка выстроить образ невинной жертвы сталкивается со скепсисом авторов, превращая фиксацию событий в психологическую дуэль. Неудобно близкая дистанция и навязчивая открытость героини окончательно стирают грань между исповедью и спектаклем. Наблюдение обнажает феномен абсолютного самообмана — объектив видит каждый жест, но оставляет «правду» недосягаемой.