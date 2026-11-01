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улица Ленина, 7
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600₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Спецпоказ документального фильма с русскими субтитрами. О фильме: За месяц до отправки в тюрьму скандальная предпринимательница Элизабет Холмс пускает съёмочную группу в своё жилище. Попытка выстроить образ невинной жертвы сталкивается со скепсисом авторов, превращая фиксацию событий в психологическую дуэль. Неудобно близкая дистанция и навязчивая открытость героини окончательно стирают грань между исповедью и спектаклем. Наблюдение обнажает феномен абсолютного самообмана — объектив видит каждый жест, но оставляет «правду» недосягаемой.
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