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Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ документального фильма с русскими субтитрами. О фильме: За месяц до отправки в тюрьму скандальная предпринимательница Элизабет Холмс пускает съёмочную группу в своё жилище. Попытка выстроить образ невинной жертвы сталкивается со скепсисом авторов, превращая фиксацию событий в психологическую дуэль. Неудобно близкая дистанция и навязчивая открытость героини окончательно стирают грань между исповедью и спектаклем. Наблюдение обнажает феномен абсолютного самообмана — объектив видит каждый жест, но оставляет «правду» недосягаемой.

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