Спецпоказ на французском языке с русскими субтитрами и обсуждение фильма. О фильме: Отбыв тяжёлую каторгу, бывший узник Жан Вальжан пытается начать честную жизнь под чужим именем. Однако присягнувший букве закона инспектор Жавер неустанно идёт по его следу. В эпоху назревающего мятежа и нищеты личный конфликт перерастает в проверку стойкости человеческого духа. Забота о спасённой сироте сталкивает милосердие с карающим правосудием — ведя непримиримых противников к роковому «высшему» суду. Почему к «Отверженным» обращаются снова и снова — и что нового готовит зрителям фильм 2026 года? «Отверженные» — один из самых экранизируемых романов в истории кино: от ленты братьев Люмьер 1897 года до новой интерпретации Фреда Кавайе создано уже около пятидесяти адаптаций. Вместе с филологом, разработчиком интерактивных методов изучения художественного текста Алисой Паутовой разберёшь, как режиссёр читает Гюго, что остаётся за кадром и почему этот сюжет звучит сегодня так живо и пронзительно — ведь в нём не только Жан Вальжан, но и множество других героев обретают свои имена и судьбы.