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Экскурсия по Башне

Креативный центр «Башня»
улица Ватутина, 29/1

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Завершение:

500₽
Возраст 0+

Про событие

Еженедельная экскурсия по Башне. Проведёт её для тебя одна из Хранительниц Башни — Настя Михайлова. Она расскажет: — про богатую историю Башни, про легенды и мифы этого пространства, про этапы реконструкции и НТН-4. — что было в Башне в 50-е, 80-е и 90-е? — сколько лет объект архитектурного наследия был заброшен? — что ждёт Башню будущего? Вместе вы сможете прогуляться по всем этажам и заглянуть в потайные уголки.

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