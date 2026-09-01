Еженедельная экскурсия по Башне. Проведёт её для тебя одна из Хранительниц Башни — Настя Михайлова. Она расскажет: — про богатую историю Башни, про легенды и мифы этого пространства, про этапы реконструкции и НТН-4. — что было в Башне в 50-е, 80-е и 90-е? — сколько лет объект архитектурного наследия был заброшен? — что ждёт Башню будущего? Вместе вы сможете прогуляться по всем этажам и заглянуть в потайные уголки.