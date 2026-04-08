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Креативный центр «Башня»

Новосибирск, улица Ватутина, 29/1

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Восьмиэтажная «Башня», ранее водонапорная, стояла 17 лет в заброшенном состоянии. На твоих глазах каждый день хранители продолжают улучшать культурное пространство в плане комфорта и событийной насыщенности. Здесь уже проходят события каждую неделю: квартирники, музыкальные концерты, игры, выставки, театральные постановки, экскурсии и многое другое. Также можно арендовать залы под твои мероприятия! Можно провести: выставки, вечеринки, лекции, театральные постановки, перформансы, фотосессии, съёмки кино, дни рождения и многое другое. Режим работы: Понедельник — воскресенье с 10:00 до 20:00 Вход за донат или ты можешь купить сувенирную продукцию, которая представлена на стеллаже рядом со стойкой администратора.
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